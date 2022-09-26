– Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит они что-то знают. Я ничего не знаю, – приводят слова Карпина "РИА Новости".
Контракт Валерия Карпина со сборной России действует с июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Сборная России уже гарантированно не примет участия в Чемпионате Европы, который пройдет летом 2024 года. 24 сентября сборная Россия сыграла товарищеский матч со сборной Киргизии. Встреча прошла в Бишкеке и закончилась победой команда Валерия Карпина (2:1).
Карпин ответил на сообщения об его возможном уходе из сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе из сборной России.
Фото: Чемпионат.com