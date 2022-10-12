Мундиаль состоится с 20 ноября по 18 декабря в 5 городах на 8 стадионах. Сборная России пропустит ЧМ-2022. Национальная сборная должна была сыграть в стыковых матчах против Польши, но из-за политической ситуации ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.
"Буду следить за чемпионатом мира. Даже планирую поехать в Катар. За кого буду болеть? За хороший футбол", - цитирует Семина Чемпионат.
Первым матчем на ЧМ-2022 станет встреча Катара и Эквадора.
Последним местом работы Юрия Семина был "Ростов". 75-летний специалист возглавлял донской клуб с августа по сентябрь 2021 года. СМИ называют Семина кандидатом на пост главного тренера "Локомотива".
Семин сообщил, что планирует поехать на чемпионат мира в Катар
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин намерен посетить чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
Фото: РПЛ