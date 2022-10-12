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Павлюченко: мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому даже смотреть не буду

Бывший форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко высказал свое отношение к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре.
Фото: Global Look Press
– Мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому турнир не вызывает у меня никакого интереса. Даже смотреть не буду, – передает слова Павлюченко "Чемпионат".

Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с ноября по декабрь 2022 года. Первый матч международного турнира состоится 20 ноября, финальный – 18 декабря. На предыдущей неделе было объявлено о том, что в России все игры ЧМ на своих ресурсах и каналах покажет исключительно "Матч ТВ".


Павлюченко Чемпионат мира Сборная России
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