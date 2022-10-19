- Меня поставили в известность, что такая возможность есть. Я не против такого матча. Все упирается в Кубок Азии. Его окончательно перенесли в Катар из Китая в 2023 году. Освободились даты в июне, удобная дата для игры, но также было бы интересно сыграть перед Кубком Азии в ноябре-декабре следующего года, - передает слова Крестинина Metaratings.ru.
24 сентября в Бишкеке состоялся товарищеский матч между сборными Киргизии и России, который завершился победой нашей национальной команды со счетом 2:1, голами в составе подопечных Валерия Карпина отметились Александр Соболев с пенальти и Даниил Уткин с передачи Николая Комличенко. После этой игры появилась информация, что в 2023 году может пройти ответная товарищеская встреча между сборными России и Киргизии на территории Российской Федерации.
Главный тренер сборной Киргизии - о новой встрече с Россией: я не против этого матча, такая возможность есть
Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал о потенциальных сроках проведения возможного ответного товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС