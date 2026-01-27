Ранее воронежский клуб сообщил, что встреча не состоялась по инициативе главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского из-за погодных условий. Игра должна была пройти в Белеке, где в день матча прошли сильный дождь и град.
- Матч был отменен с одной стороны в связи с неблагоприятными погодными условиями, а с другой - из-за того, что организаторы встречи, которые предоставляют поле для игры, из-за непогоды его закрыли, поэтому возможности провести матч не было, - цитирует Лисовского "РБ Спорт".
По его словам, вариант с переносом встречи на другое поле действительно обсуждался, однако после консультаций стороны решили отказаться от этой идеи и не проводить матч вовсе.
В "Пари НН" разъяснили ситуацию с отменой матча против "Факела"
Пресс-атташе "Пари НН" Артём Лисовский прокомментировал ситуацию с отменой матча против "Факела" на сборе в Турции, уточнив причины принятого решения.
Фото: ФК "Пари НН"