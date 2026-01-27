Биджиев считает, что Касинтура способен заиграть в топ-клубе РПЛ

— В "Ахмате" Касинтура так же прекрасен, как был у вас. Видите его в топ-клубе РПЛ?
— Эгаш способен играть в любом из них. У него все для этого есть. Ни в одной российской команде не потеряется, - сказал Биджиев в интервью Sport24.
Эгаш Касинтура перешел в грозненский "Ахмат" из махачкалинского "Динамо" летом 2025 года за 1,2 миллионов евро и заключил с грозненцами трехлетний контракт. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 22 встречах и записал на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи. Ранее Касинтура выступал за "Уфу", интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ангольца в 1,8 миллионов евро.