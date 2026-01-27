Ранее в пресс появились публикации, что баскский клуб допускает уход Захаряна в зимнее трансферное окно, однако Рианчо уверен - приоритетом для игрока должна оставаться Европа.
- Захаряну сейчас не стоит возвращаться в Россию. Ему следует стремиться к успеху в европейских чемпионатах и пробовать свои силы в Европе, - передаёт слова испанца Metaratings.ru.
Футболист перебрался в "Реал Сосьедад" летом 2023 года из московского "Динамо" и за это время не успел закрепиться в стартовом составе команды.
Рианчо: Захаряну не стоит возвращаться в Россию
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал положение Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад" на фоне слухов о возможной смене клуба.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"