Экс-тренер махачкалинского "Динамо" рассказал, подходит ли Пальцев "Краснодару"

"Краснодару" Валентин подходит. В клубе, насколько знаю, по нему хорошие отзывы. Вопрос в позиции, в которой он будет использоваться. В том, что Пальцев — квалифицированный игрок и боевая единица, сомнений вообще нет", - сказал Биджиев в интервью Sport24.
Валентин Пальцев перешел в "Краснодар" из махачкалинского "Динамо" в летнее трансферное окно на правах аренды. Зимой южане выкупили защитника за 3,2 миллионов евро - футболист заключил с клубом контракт до лета 2030 года.
В текущем сезоне Пальцев провел за "быков" во всех турнирах 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Ранее защитник выступал за "Волну" и "КАМАЗ".
Бывший тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев высказался об игре защитника "Краснодара" Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Краснодар"