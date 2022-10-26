– Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог — это для клуба. Но в сборной они не нужны, – передает слова Широкова "РБ Спорт".
Напомним, что впервые речь о натурализации бразильских легионеров "Зенита" Малкома и Клаудиньо зашла в сентябре 2022 года. Позже такую вероятность подтвердили и в самом клубе. Клаудиньо и Малком – ведущие и ключевые игроки "Зенита" и всей премьер-лиги, но в основную сборную Бразилии не вызывались. Недавно они продлили контракт с клубом до лета 2027 года. Малком на данный момент, до старта пятнадцатого тура РПЛ, является одним из трех лучших бомбардиров РПЛ.
Роман Широков: Малком и Клаудиньо не нужны сборной России
Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о возможной натурализации бразильских футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо.
Фото: spb.kp.ru