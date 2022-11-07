– Для меня это второй вызов, но по эмоциям – как первый. Всегда приятно играть за сборную и представлять свою страну. Что касается соперников по товарищеским матчам, то сейчас любая игра – в радость. Главное, чтобы сборная собиралась. Все равно люди хотят посмотреть на сборную и увидеть, как и что происходит. Кто знает, как дальше все в мире повернется? Все нестабильно, поэтому надо собираться, – приводит слова Макарчука "Sport24".
Сегодня сборная России объявила окончательный список футболистов, вызванных на ноябрьский учебно-методической сбор, после которого последуют два товарищеских матча – со сборными Таджикистана и Узбекистана. Эти игры состоятся 17 и 20 ноября. В финальном списке, составленным Валерием Карпиным и его тренерским штабом, оказались сразу семь новых фамилий – полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас, защитник "Пари НН" Илья Агапов, защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев, нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой и защитник "Ростова" Александр Сильянов.
Макарчук – о попадании в окончательный список сборной: для меня это второй вызов, но по эмоциям – как первый
Защитник "Сочи" Артем Макарчук прокомментировал попадание в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи.
Фото: РИА Новости