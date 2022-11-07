– Испытываю самые положительные эмоции от вызова в сборную. Какие еще могут быть? Они шикарные, вне зависимости от сложившейся ситуации. Наших будущих соперников еще не разбирал, займемся этим уже на сборах. Сейчас все мысли о клубе. Говорил ли Кафанов мне заранее о вызове в сборную? Нет, конечно. В этом плане у игроков «Ростова» нет каких-то привилегий, – цитирует Песьякова "РБ Спорт".
Вчера сборная России опубликовала окончательный список футболистов, вызванных Валерием Карпиным и его тренерским штабом, на ноябрьский учебно-методической сбор перед двумя товарищескими встречами – со сборными Таджикистана и Узбекистана. Помимо Песьякова среди вратарей в список попали Антон Шунин из "Динамо", Александр Селихов из "Спартака" и Матвей Сафонов из "Краснодара". В текущем сезоне и на данный момент у Сергея Песьякова насчитывается девятнадцать матчей за "Ростов, в которых он в сумме пропустил 29 мячей. В трех поединках Сергей не пропускал. Его контракт с ростовским клубом действует до лета 2024 года.
Песьяков: эмоции от вызова в сборную шикарные, вне зависимости от сложившейся ситуации
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков поделился эмоциями от попадания в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
Фото: РИА Новости