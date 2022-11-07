– Селихов же уже был в расширенном списке сборной. Не удивительно, что Карпин вызвал его в сборную, своей игрой он это заслужил. Кто знает, может быть Карпину скоро нужно будет вызывать и Максименко. В "Спартаке" всегда были хорошие вратари. Не важно, кто первый номер сборной – Сафонов или кто-то другой. Хорошо, что помимо Сафонова у нас есть еще три голкипера, которые могут составить ему конкуренцию, – цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Вчера вечером сборная России огласила окончательный список из футболистов, вызванных на ноябрьский учебно-методический сбор, приуроченный к товарищеским матчам против сборных Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут 17 и 20 ноября в Душанбе и Ташкенте. Помимо Александра Селихова из голкиперов в финальном списке оказались Антон Шунин из московского "Динамо", Сергей Песьяков из "Ростова" и Матвей Сафонов из "Краснодара", который считается основным голкипером сборной России. Александр Селихов в текущем сезоне провел пятнадцать матчей за "Спартак". Пропустил четырнадцать мячей, пять игр провел на ноль, в том числе с "Торпедо", когда был признан лучшим игроком встречи, несмотря на то, что его команда обыграла "автозаводцев" с крупным счетом 5:0.
Кавазашвили: Селихов заслужил свой вызов в сборную России. Сафонову нужна конкуренция
Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал вызов голкипера красно-белых Александра Селихова в сборную России.
Фото: Sport24