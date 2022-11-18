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Рианчо: сборная России могла бы обыграть Испанию – уровень команд одинаковый

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Бывший главный тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что нынешняя сборная России смогла бы победить Испанию.
Фото: РИА Новости
– Футбол – это игра, вы можете выиграть, проиграть или сыграть вничью. Каждый раз, когда вы играете, есть шанс победить! Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50. Тем более, что вы уже обыгрывали нас. Уровень команд, наверное, одинаковый, – цитирует Рианчо "РБ Спорт".

На данный момент сборная России отстранена от официальных международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политических обстоятельств на неопределенный срок. Сборная Испании сыграет на предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матч-открытие состоится уже на этой неделе, в воскресенье. По результатам жеребьевки испанцы попали в одну группу с национальными командами Германии, Коста-Рики и Японии. Свой первый матч на турнире сборная Испании проведет 23 ноября, с Коста-Рикой. Сборная России сейчас может проводить только товарищеские встречи. Вчера сыграли 0:0 с Таджикистаном, 20 ноября встретятся с Узбекистаном.


Рианчо Сборная России Сборная Испании
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