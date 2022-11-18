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Баженов: нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира

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Экс-футболист сборной России Никита Баженов поделился предположениями о том, до какой бы стадии чемпионата мира могла бы дойти российская команда.
Фото: ФК "Спартак"
– Думаю, нынешняя сборная России дошла бы до финала чемпионата мира. Все в этой жизни бывает, почему бы и России не выйти в финал. Если реально говорить, то Бразилия – фаворит ЧМ. Это одна из самых стабильных сборных. Кроме них: Англия, Германия, Аргентина, Франция и Испания в меньшей степени, – цитирует Баженова "РБ Спорт".

Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в очень непривычное время – с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, в Катаре. В более привычное время года (летом) турнир не мог пройти из-за погодных условий. Матч-открытие ЧМ пройдет уже в это воскресенье, 20 ноября – между собой встретятся сборные Катара и Эквадора. Сборная России в этот же день на выезде сыграет товарищеский матч с Узбекистаном. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. Вчера, 17 ноября, российская сборная сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).


Баженов Сборная России Чемпионат Мира
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