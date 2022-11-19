– Обычно я не вызываю игроков, у кого нет клуба. Но я посчитал, что Урунов может быть полезен сборной. Он может сыграть на разных флангах, – приводит слова Катанеца "РБ Спорт".
Прямо сейчас Остон Урунов находится без клуба. Последним местом для него был "Урал", в который он перешел в сентябре 2022 года. Провел в этом сезоне всего 3 матча, 79 минут на поле, результативными действиями не отличался и расторг контракт с клубом из Екатеринбурга по согласию сторон. До этого Урунов играл за "Уфу", "Спартак", "Локо Ташкент", "Навбахор" и "Пахтакор", чьим воспитанником он и является. За сборную Узбекистана Остон провел восемь матчей, забил два мяча. Завтра, 20 ноября, сборная Узбекистана на своем поле примет сборную Россию. Начало матча – в 15:00 по московскому времени.
Главный тренер сборной Узбекистана – о вызове Урунова на матч с Россией: обычно я не вызываю игроков, у кого нет клуба
Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал о вызове в национальную команду экс-игрока "Урала" Остона Урунова.
Фото: ФК "Уфа"