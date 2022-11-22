- На что мы могли бы рассчитывать в следующем розыгрыше Кубка Азии? Я бы рассчитывал на финал Кубка Азии, по меньшей мере, - приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.
Руководство УЕФА в конце февраля 2022 года по политическим причинам приняло решение об отстранении всех российских команд, включая как сборные, так и клубы, от международных соревнований под своей эгидой. Осенью 2022 года сборная России провела три гостевых товарищеских матча с представителями Азиатской конфедерации футбола, победив сборную Киргизии со счетом 2:1 и сыграв вничью с Таджикистаном и Узбекистаном (0:0 в обоих случаях).
Непомнящий: если России представится возможность перейти в Азию, ее нужно использовать - там футбол на серьезном уровне
Непомнящий: при переходе в АФК я бы рассчитывал по меньшей мере на финал Кубка Азии
Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий оценил перспективы сборной России при ее гипотетическом участии в Кубке Азии в случае перехода в АФК.
Фото: РФС