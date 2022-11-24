"Конечно, я верю в то, что сборная Португалии выиграет чемпионат мира-2022. Очень важно сегодня начать с победы над Ганой и в дальнейшем набирать очки в каждом матче", - цитирует 39-летнего португальца "РБ Спорт".
Сегодня сборная Португалии проведет свой первый матч на ЧМ-2022. Подопечные Фернанду Сантуша встретятся с командой Ганы, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Также португальцам предстоит бороться за выход из группы с Уругваем и Южной Кореей.
Экс-игрок "Зенита" Данни: сборная Португалии выиграет чемпионат мира 2022
Экс-футболист "Зенита" Данни оценил шансы сборной Португалии на победу на чемпионате мира 2022.
Фото: ИТАР-ТАСС