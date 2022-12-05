Крыховяк – о словах Дзюбы в адрес сборной Польши: для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк отреагировал на недавнее высказывание российского нападающего Артема Дзюбы.
– Что бы я мог ответить Дзюбе? Для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано, – цитирует Крыховяка "СЭ"
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Напомним, что в субботу, 3 декабря, российский нападающий Артем Дзюба
назвал сборную Польшу "скотами", которые первыми отказались играть с Россией в стыковых матчах на ЧМ-2022, который прямо сейчас проходит в Катаре. Сборная Польши вышла в плей-офф со второго места в своей группе, опередив Мексику и Саудовскую Аравию, но в 1/8 финала вылетела от Франции, уступив им со счетом 1:3. Со стороны Франции забивали Оливье Жиру и Килиан Мбаппе (дважды), у поляков с пенальти на последней минуте матча отличился Роберт Левандовски.