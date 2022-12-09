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Мишкич: обыграем Аргентину или Нидерланды, нам все равно! Хорватия – одна из лучших команд в мире

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Хорватский полузащитник "Урала" Даниел Мишкич поделился эмоциями от выхода национальной команды в полуфинал ЧМ-2022.
Фото: РПЛ
"Все перед игрой с Бразилией сказали, что Хорватия ужасно играет и что у нас нет качественных футболистов. Всем надо знать, что Хорватия — одна из лучших команд в мире. Мы сможем обыграть Аргентину или Нидерланды. Нам все равно!" — цитирует Мишкича Metaratings.

Сегодня хорваты добыли путевку в полуфинал чемпионата мира 2022 по итогам матча с Бразилией. "Шашечные" довели встречу до серии пенальти, где оказались точнее – реализовали все 4 удара, тогда как "пентакампеоны" забили дважды с четырех попыток.

13 декабря хорватам в рамках 1/2 финала мундиаля предстоит сыграть против победителя матча Нидерланды – Аргентина.


Мишкич Урал Сборная Хорватии Сборная Бразилии
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