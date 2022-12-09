"Все перед игрой с Бразилией сказали, что Хорватия ужасно играет и что у нас нет качественных футболистов. Всем надо знать, что Хорватия — одна из лучших команд в мире. Мы сможем обыграть Аргентину или Нидерланды. Нам все равно!" — цитирует Мишкича Metaratings.
Сегодня хорваты добыли путевку в полуфинал чемпионата мира 2022 по итогам матча с Бразилией. "Шашечные" довели встречу до серии пенальти, где оказались точнее – реализовали все 4 удара, тогда как "пентакампеоны" забили дважды с четырех попыток.
13 декабря хорватам в рамках 1/2 финала мундиаля предстоит сыграть против победителя матча Нидерланды – Аргентина.
Мишкич: обыграем Аргентину или Нидерланды, нам все равно! Хорватия – одна из лучших команд в мире
Хорватский полузащитник "Урала" Даниел Мишкич поделился эмоциями от выхода национальной команды в полуфинал ЧМ-2022.
Фото: РПЛ