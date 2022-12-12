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Семин: Месси – не лучший игрок этого чемпионата мира

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что капитана сборной Аргентины Лионеля Месси нельзя назвать лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре.
Фото: Getty Images
– Месси – не лучший игрок этого чемпионата. Лучшим будет тот, кто выиграет турнир. Я прогнозы не строю, в лотерею не играю. У каждой сборной свои козыри: Хорватия – опыт и высокая квалификация игроков. У Аргентины команда молодая и Месси, который может решить исход любого матча. Хорваты это учтут, – цитируют Семака "РИА Новости".

Лионель Месси со сборной Аргентины дошел до полуфинала чемпионата мира по футболу-2022, проходящем в Катаре. Из своей группы аргентинцы вышли с первого места, в первом сенсационно уступив сборной Саудовской Аравии, но затем обыграв сборные Мексики и Польши. В 1/8 финала подопечные Лионеля Скалони обыграли Австралию в основное время (2:1). В четвертьфинале аргентинцы попали на сборную Нидерландов. В основное время сыграли 2:2, в дополнительное голов не случилось, в серии послематчевых пенальти оказались сильнее. Хорваты в своей группе сыграли вничью с Бельгией и Марокко, обыграли Канаду, в 1/8 и 1/4 финала выбили из турнира Испанию и Португалию – обе национальные команды они превзошли в серии пенальти. Аргентина и Хорватия сыграют уже завтра, 13 декабря. Франция и Марокко сойдутся во втором полуфинале на следующий день.


Семин Месси Чемпионат Мира
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