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Коваленко – об отказе сборной Армении: посчитал, что бросать Россию в тяжелый момент – не вариант

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Полузащитник "Крыльев Советов", вызывавшийся в сборную России, рассказ об отказе армянской федерации футбола.
Фото: "СЭ"
– Решение было сложным. Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период – не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно, – цитирует Коваленко "СЭ".

Александр Коваленко пока провел всего один матч за сборную Россию по футболу. Случилось это 24 сентября текущего года, в рамках товарищеского матча со сборной Киргизии. Александр вышел в стартовом составе и провел на поле один тайм. За самарские "Крылья Советов" в текущем сезоне Коваленко провел двадцать матчей в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России. На счету Александра два забитых мяча и три результативных передачи. На данный момент Коваленко играет за "Крылья" уже на правах аренды до конца текущего сезона. Александр принадлежит футбольному клубу "Сочи". В Самару он перебрался в феврале 2022 года из футбольного клуба "Чертаново", чьим воспитанником он и является.


Коваленко Сборная России Сборная Армении
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