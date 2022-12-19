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Орлов: Мбаппе одарен больше, чем Марадона. Но ему необходима футбольная эрудиция – умение делать то, что делает Месси

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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 в Катаре через фигуры Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
– Это лучший финал на моей памяти. Произошло все, что только могло произойти в футболе. Мбаппе был готов, но команда его не поддержала. Но у Килиана все впереди. Он от природы больше одарен, чем даже Марадона. У него есть и рывок с места, и мощь. Но ему необходима общая футбольная эрудиция – умение делать то, что делает Месси, – цитирует Орлова Sport24.

Одноклубники по французскому "ПСЖ" Килиан Мбаппе и Лионель Месси сходились в финале ЧМ-2022 вчера, 18 декабря, в 18:00 по московскому времени. В основное время сборные Аргентины и Франции сыграли вничью (2:2), в дополнительное забили еще по одному мячу, а в серии послематчевых пенальти сильнее, увереннее и удачливее оказались аргентинцы (4:2). Килиан Мбаппе подходил к вчерашнему финалу со званием чемпиона мира, добытым летом 2018 года в России, в финальном матче со сборной Хорватии (4:2). Капитан и лидер сборной Аргентины, многократный обладатель награды "Золотой мяч" Лионель Месси, стал чемпионом мира по футболу впервые. Кроме этого, Лео признали лучшим игроком всего турнира. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, оформив хет-трик в финале мирового первенства. Лучшим голкипером турнира признали стража ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, лучшим молодым игроком – Энцо Фернандеса.


Орлов Чемпионат Мира Сборная Аргентины Сборная Франции Месси Мбаппе Марадона
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