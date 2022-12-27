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РФС перенес голосование исполкома по вопросу выхода из УЕФА для дальнейшего перехода в АФК

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Голосование исполнительного комитета РФС по поводу подачи заявки на выход из УЕФА перенесено и должно состоятся в срок до 31 декабря.
Фото: РФС
- РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года, - передает слова представителя службы коммуникаций РФС "Чемпионат".

Сегодня, 27 декабря должно было состояться заседание Исполкома РФС с принятием окончательного решения по поводу подачи заявки на выход России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с целью дальнейшего вступления в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). В конце февраля 2022 года УЕФА принял неспортивное политическое решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой, в результате чего сборная России не выступила в очередном розыгрыше Лиги наций и пропустит Чемпионат Европы-2024, поскольку не была допущена к жеребьевке отборочного турнира. Согласно Уставу УЕФА, заявление о выходе из организации должно быть подано не позднее чем за 6 месяцев до предполагаемого выхода, который возможен только в конце финансового года, т.е. 30 июня.

27 декабря – будущий День свободы российского футбола! Почему решение РФС об уходе из УЕФА в Азию – абсолютно верное


РФС АФК УЕФА
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