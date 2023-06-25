Как сообщает источник, в начале этой недели состоялось совещание УАФ. В ходе него было принято решение обратиться к ФИФА и УЕФА с просьбой исключить РФС из состава организаций. Инициатива футбольной ассоциации Украины основана на том, чтобы Российский футбольный союз выдал лицензии нескольким командам из Крыма для участия в турнирах под своей эгидой.
Согласно распоряжению УЕФА, крымские клубы не могут принимать участия в соревнованиях под эгидой РФС. Союз европейских футбольных ассоциаций после событий 2014 года разрешает командам из Крыма выступать лишь в чемпионате региона.
Ранее два клуба из Крыма - "Севастополь" и ялтинский "Рубин" - прошли аттестацию на участие в дивизионе Б Второй лиги.
Источник: ТАСС
ТАСС: футбольная ассоциация Украины требует исключить РФС из состава ФИФА и УЕФА
Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой исключить Российский футбольный союз из своих составов.
Фото: "Чемпионат"