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Юрген Клопп: мы должны проснуться, это просто неприемлемо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал неприемлемой игру своих подопечных.
"На данный момент у меня так много мыслей, что я даже не все могу прямо сейчас озвучить, мне действительно нужно обдумать все, что произошло. Мы легко пропустили оба гола, наша игра была не такой, какой он должна быть.
Если бы мы весь матч играли, как во втором тайме, то ни одна команда бы с нами не справилась. Мы должны проснуться, это просто неприемлемо. Мы больше времени владели мячом, но что это такое? Преимущество в том, что ты создаешь моменты. Но у нас этого не вышло, не ожидали такого. Сейчас нужно принять критику, все обдумать, найти ответы и начать исправлять ошибки", — цитирует немца BBC.
"Газета.ру"
"На данный момент у меня так много мыслей, что я даже не все могу прямо сейчас озвучить, мне действительно нужно обдумать все, что произошло. Мы легко пропустили оба гола, наша игра была не такой, какой он должна быть.
Если бы мы весь матч играли, как во втором тайме, то ни одна команда бы с нами не справилась. Мы должны проснуться, это просто неприемлемо. Мы больше времени владели мячом, но что это такое? Преимущество в том, что ты создаешь моменты. Но у нас этого не вышло, не ожидали такого. Сейчас нужно принять критику, все обдумать, найти ответы и начать исправлять ошибки", — цитирует немца BBC.
"Газета.ру"
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