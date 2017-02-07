Брестское "Динамо" ведет переговоры с Кевином Кураньи

Брестское "Динамо" подтвердило, что ведет переговоры с бывшим нападающим московского "Динамо" и сборной Германии Кевином Кураньи. Об этом"Действительно, мы ведем переговоры с Кураньи о подписании контракта. 6 февраля он прибыл на тренировочный сбор команды в Турцию. Если мы придем к общему знаменателю, и его все устроит, то мы с удовольствием подпишем соглашение. Детали предложенного договора мы пока держим в секрете. Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить запросы игрока. На данный момент он находится без клуба, поэтому речь идет сейчас о том, завершать ли ему карьеру, поддерживать форму до открытия летнего трансферного окна или найти себе команду. Очень надеемся, что он примет наше предложение", - заявила пресс-атташе команды Ольга Хижинкова.