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Футболист из Мосула: ИГИЛ заставлял нас срезать эмблемы с формы, а судьям запрещал пользоваться свистком

Жители иракского города Мосул, который в прошлом месяце был освобожден от контроля ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), вновь имеют возможность играть в футбол, сообщает Talking Points Memo.

"Поле было закрыто 3-4 месяца, но теперь мы открыли его после освобождения", – рассказал руководитель футбольного поля Абу Лэйт Мохаммед.

При контроле города силами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) поле оставалось открытым, однако были введены строгие правила. К примеру, команды должны были срезать эмблемы от своей формы, а судьям запрещали пользоваться свистком.

Игрокам запрещалось надевать форму с какими-либо логотипами или брендами, потому что это воспринималось как идолопоклонничество.

"Особого удовольствия от такой игры не было. Нам навязали правила, которых никогда не было в спорте. Нам нельзя было носить шорты. Приходилось надевать штаны. Причем они должны были быть широкими, не облегающими.

Вдобавок логотипы таких компаний, как adidas и Nike, также были запрещены", – признался 26-летний футболист Обейда Мохаммед.

"Мне приходилось стоять при входе на поле с ножницами. Они называли эмблемы языческими символами", – рассказал Мохаммед Садик, работающий на футбольном поле.

По словам игроков, судьям было запрещено пользоваться свистком, так как "звук мог стать призывом к сбору шайтанов".

Sports.ru
Сегодня, 10:13
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(1)
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
joy Боже... Ислам - религия долбо...бов.
Шайтаны у них на свист слетаются.
Такое ощущение, что эту хрень придумали спартачи.

и Один из шайтанов, это Мудко..он порождение бурга...значит и остальные, судя по запахам, стелющимся над Россией.
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Ростов»
А как без свистка ?! Кричать - " Эй Вуссяя !!!" laughing Вот это дебилы млять ! smirk
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:19) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
joy Боже... Ислам - религия долбо...бов.
Шайтаны у них на свист слетаются.
Такое ощущение, что эту хрень придумали спартачи.
Регистрация: 13.08.2015
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