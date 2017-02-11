Футболист из Мосула: ИГИЛ заставлял нас срезать эмблемы с формы, а судьям запрещал пользоваться свистком

Жители иракского города Мосул, который в прошлом месяце был освобожден от контроля ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), вновь имеют возможность играть в футбол, сообщает Talking Points Memo."Поле было закрыто 3-4 месяца, но теперь мы открыли его после освобождения", – рассказал руководитель футбольного поля Абу Лэйт Мохаммед.При контроле города силами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) поле оставалось открытым, однако были введены строгие правила. К примеру, команды должны были срезать эмблемы от своей формы, а судьям запрещали пользоваться свистком.Игрокам запрещалось надевать форму с какими-либо логотипами или брендами, потому что это воспринималось как идолопоклонничество."Особого удовольствия от такой игры не было. Нам навязали правила, которых никогда не было в спорте. Нам нельзя было носить шорты. Приходилось надевать штаны. Причем они должны были быть широкими, не облегающими.Вдобавок логотипы таких компаний, как adidas и Nike, также были запрещены", – признался 26-летний футболист Обейда Мохаммед."Мне приходилось стоять при входе на поле с ножницами. Они называли эмблемы языческими символами", – рассказал Мохаммед Садик, работающий на футбольном поле.По словам игроков, судьям было запрещено пользоваться свистком, так как "звук мог стать призывом к сбору шайтанов".