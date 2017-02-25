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Леонид Кучук: посыпать голову пеплом я не собираюсь

Главный тренер "Стали" Леонид Кучук поделился мнением о матче с "Олимпиком".

"Очко есть очко, это не потеря очков. "Олимпик" – хорошая, мощная организованная команда. Посыпать голову пеплом я не собираюсь. Есть какой-то результат. Я доволен, что есть добытые очки", - приводит слова Кучука "Футбол 2".
Теги: Кучук Сталь
Сегодня, 19:23
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