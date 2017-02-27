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Евгений Селезнев: я еще вернусь в сборную Украины

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев уверен в том, что он рано или поздно получит вызов в сборную Украины.

"Меня не вызывали на два последних сбора в национальную команду, говорили, что я сбитый летчик. Я вернусь еще в сборную, я даже не сомневаюсь в этом", - цитирует Селезнева footballua.tv.
Теги: Селезнев Сборная Украины
Сегодня, 23:06
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:43) #
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online

В каком качестве интересно, в сборной Украине есть вакансия водителя автобуса ...-ФУТБОЛИСТ-ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА, цепляйся пока она свободна. А как тебе ещё в сборную попасть?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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