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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Евгений Селезнев: я еще вернусь в сборную Украины
Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев уверен в том, что он рано или поздно получит вызов в сборную Украины.
"Меня не вызывали на два последних сбора в национальную команду, говорили, что я сбитый летчик. Я вернусь еще в сборную, я даже не сомневаюсь в этом", - цитирует Селезнева footballua.tv.
"Меня не вызывали на два последних сбора в национальную команду, говорили, что я сбитый летчик. Я вернусь еще в сборную, я даже не сомневаюсь в этом", - цитирует Селезнева footballua.tv.
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