Малайзия хочет провести на нейтральном поле матч со сборной КНДР

Азиатская конфедерация футбола (АФК) рассмотрит заявку Малайзии с просьбой перенести из Пхеньяна на нейтральное поле встречу сборной этой страны с командой КНДР в рамках отборочного турнира Кубка Азии 2019 года, говорится в распространенном заявлении организации.



"Конфедерация изучит все обстоятельства по поводу намеченного на 28 марта в Пхеньяне матча сборных этих стран", - отмечается в сообщении АФК.



Как заявили представители малайзийской стороны, "в связи с последними событиями, а также ростом дипломатической напряженности между двумя государствами возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности национальной сборной во время пребывания в КНДР".