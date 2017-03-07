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Малайзия хочет провести на нейтральном поле матч со сборной КНДР
Азиатская конфедерация футбола (АФК) рассмотрит заявку Малайзии с просьбой перенести из Пхеньяна на нейтральное поле встречу сборной этой страны с командой КНДР в рамках отборочного турнира Кубка Азии 2019 года, говорится в распространенном заявлении организации.
"Конфедерация изучит все обстоятельства по поводу намеченного на 28 марта в Пхеньяне матча сборных этих стран", - отмечается в сообщении АФК.
Как заявили представители малайзийской стороны, "в связи с последними событиями, а также ростом дипломатической напряженности между двумя государствами возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности национальной сборной во время пребывания в КНДР".
"Конфедерация изучит все обстоятельства по поводу намеченного на 28 марта в Пхеньяне матча сборных этих стран", - отмечается в сообщении АФК.
Как заявили представители малайзийской стороны, "в связи с последними событиями, а также ростом дипломатической напряженности между двумя государствами возникают вопросы относительно возможности обеспечения безопасности национальной сборной во время пребывания в КНДР".
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