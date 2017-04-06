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Леонид Слуцкий: с Абрамовичем общаемся как друзья, иногда спрашивает мое мнение о командах

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.

"Я знаю Романа Абрамовича уже 12 лет в связи с тем, что у него много проектов в российском футболе. Он занимался спонсированием сборной России, построил много искусственных полей, около 300, общался с ним о футболе и его развитии. Мистер Абрамович мне помог. Я живу в отеле "Челси", мне помогают с билетами, посмотрел академию клуба, первую и молодежные команды.

После матчей говорю с ним, а иногда он спрашивает мое мнение о командах или игроках. Мы общаемся как друзья, он верит в меня и поддерживает. Наверное, это лучшая поддержка, которую только можно найти в этом мире", — цитирует Слуцкого The Telegraph.

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Абрамович
Сегодня, 22:12
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№1 Написал: скальп (Сегодня, 22:33) #
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только если Абрам куда то пристроит,по другому Слуцбургер не умеет
Регистрация: 24.12.2016
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