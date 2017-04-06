Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:12
Леонид Слуцкий: с Абрамовичем общаемся как друзья, иногда спрашивает мое мнение о командах (1)
Леонид Слуцкий: с Абрамовичем общаемся как друзья, иногда спрашивает мое мнение о командах (1)
18:22
Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
16:52
"Урал" - "Рубин": стартовые составы (1)
"Урал" - "Рубин": стартовые составы (1)
Леонид Слуцкий: с Абрамовичем общаемся как друзья, иногда спрашивает мое мнение о командах
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих взаимоотношениях с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.
"Я знаю Романа Абрамовича уже 12 лет в связи с тем, что у него много проектов в российском футболе. Он занимался спонсированием сборной России, построил много искусственных полей, около 300, общался с ним о футболе и его развитии. Мистер Абрамович мне помог. Я живу в отеле "Челси", мне помогают с билетами, посмотрел академию клуба, первую и молодежные команды.
После матчей говорю с ним, а иногда он спрашивает мое мнение о командах или игроках. Мы общаемся как друзья, он верит в меня и поддерживает. Наверное, это лучшая поддержка, которую только можно найти в этом мире", — цитирует Слуцкого The Telegraph.
"Газета.ру"
"Я знаю Романа Абрамовича уже 12 лет в связи с тем, что у него много проектов в российском футболе. Он занимался спонсированием сборной России, построил много искусственных полей, около 300, общался с ним о футболе и его развитии. Мистер Абрамович мне помог. Я живу в отеле "Челси", мне помогают с билетами, посмотрел академию клуба, первую и молодежные команды.
После матчей говорю с ним, а иногда он спрашивает мое мнение о командах или игроках. Мы общаемся как друзья, он верит в меня и поддерживает. Наверное, это лучшая поддержка, которую только можно найти в этом мире", — цитирует Слуцкого The Telegraph.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.