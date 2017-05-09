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Андрей Ярмоленко: мне было очень жалко ребят из "Александрии"
Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в домашней встрече с "Александрией" удалось отличиться голом. После игры он подвел итог поединку.
"Мы знаем, что «Александрия» - хорошая, организованная команда. И она это показала на протяжении всей игры, несмотря на итоговый счет. Подопечные Владимира Шарана плотно оборонялись, поэтому, я не могу сказать, что нам было легко в сегодняшней встрече. Думаю, что удаление Симинина было незаслуженным, ведь как можно и ставить пенальти, и давать красную карточку? Честно говоря, не знаю, чему наших судьей учит Коллина. Мне было очень жалко ребят из «Александрии», поскольку по ним было видно, что у них горят глаза и они настроены на борьбу. Но судья решил удалить их футболиста в самом начале игры. После этого интрига угасла.
Что касается нас, то приятно отметить, что мы, даже получив солидное преимущество в счете, не остановились и играли до конца встречи. Мы старались не смотреть на табло и просто играть в футбол, поскольку мы уважаем нашего соперника и наших болельщиков", - цитирует Ярмоленко официальный сайт "Динамо".
"Мы знаем, что «Александрия» - хорошая, организованная команда. И она это показала на протяжении всей игры, несмотря на итоговый счет. Подопечные Владимира Шарана плотно оборонялись, поэтому, я не могу сказать, что нам было легко в сегодняшней встрече. Думаю, что удаление Симинина было незаслуженным, ведь как можно и ставить пенальти, и давать красную карточку? Честно говоря, не знаю, чему наших судьей учит Коллина. Мне было очень жалко ребят из «Александрии», поскольку по ним было видно, что у них горят глаза и они настроены на борьбу. Но судья решил удалить их футболиста в самом начале игры. После этого интрига угасла.
Что касается нас, то приятно отметить, что мы, даже получив солидное преимущество в счете, не остановились и играли до конца встречи. Мы старались не смотреть на табло и просто играть в футбол, поскольку мы уважаем нашего соперника и наших болельщиков", - цитирует Ярмоленко официальный сайт "Динамо".
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