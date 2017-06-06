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Владимир Пономарев: в случае провала в "Халле" Слуцкому не дадут шанса в Великобритании

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, который может возглавить английский "Халл Сити", не получит второго шанса в случае провала у руля "тигров".

"Нет, шанса ему больше не дадут — на нем в таком случае можно уже будет ставить крест. Уверен, что и в других странах ему возможности попробовать себя уже не предоставят, если его действительно постигнет неудача в "Халле", - цитирует Пономарева "Газета.ру".
Теги: Пономарев Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 04:33
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