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Беременная жена Руни ушла из дома после встречи футболиста с другой девушкой

Беременная жена форварда "Эвертона" Уэйна Руни Колин сбежала из дома вместе с тремя детьми, сообщает The Sun.

Как отмечает издание, Колин переехала к родителям. Причиной такого решения стало езда Руни в нетрезвом виде вместе с девушкой по имени Лаура Симпсон. Также сообщается, что игрок "ирисок" опасается за свой брак.

Ранее сообщалось, что 1 сентября Руни был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в полицейском участке. Футболист был отпущен под залог, а наставник "Эвертона" Рональд Куман собирается оштрафовать нападающего.

"Газета.ру"
Теги: Руни Эвертон
Сегодня, 02:20
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