Беременная жена Руни ушла из дома после встречи футболиста с другой девушкой

Беременная жена форварда "Эвертона" Уэйна Руни Колин сбежала из дома вместе с тремя детьми, сообщает The Sun.Как отмечает издание, Колин переехала к родителям. Причиной такого решения стало езда Руни в нетрезвом виде вместе с девушкой по имени Лаура Симпсон. Также сообщается, что игрок "ирисок" опасается за свой брак.Ранее сообщалось, что 1 сентября Руни был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в полицейском участке. Футболист был отпущен под залог, а наставник "Эвертона" Рональд Куман собирается оштрафовать нападающего.