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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Робин Ван Перси заявил о своей травме
Нападающий сборной Голландии и турецкого "Фенербахче" Робин ван Перси подтвердил информацию о травме крестообразных связок колена.
"Хотел бы сделать краткое заявление, чтобы внести ясность. Обидно, что в прессе появилась информация без моего согласия. На данный момент у меня незначительная травма колена. Средняя продолжительность восстановления — три недели. Это заключение нескольких специалистов. С нетерпением жду возможности вернуться на поле и приступить к тренировкам", — сообщил ван Перси в твиттере.
"Газета.ру"
"Хотел бы сделать краткое заявление, чтобы внести ясность. Обидно, что в прессе появилась информация без моего согласия. На данный момент у меня незначительная травма колена. Средняя продолжительность восстановления — три недели. Это заключение нескольких специалистов. С нетерпением жду возможности вернуться на поле и приступить к тренировкам", — сообщил ван Перси в твиттере.
"Газета.ру"
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