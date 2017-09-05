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Робин Ван Перси заявил о своей травме

Нападающий сборной Голландии и турецкого "Фенербахче" Робин ван Перси подтвердил информацию о травме крестообразных связок колена.

"Хотел бы сделать краткое заявление, чтобы внести ясность. Обидно, что в прессе появилась информация без моего согласия. На данный момент у меня незначительная травма колена. Средняя продолжительность восстановления — три недели. Это заключение нескольких специалистов. С нетерпением жду возможности вернуться на поле и приступить к тренировкам", — сообщил ван Перси в твиттере.

"Газета.ру"
Теги: Ван Перси Фенербахче
Сегодня, 18:35
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