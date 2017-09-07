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"Трабзонспор" ведет переговоры с Томашом Губочаном

Бывший защитник "Зенита", ныне выступающий за "Марсель" Томаш Губочан может продолжить карьеру в "Трабзонспоре".

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, переговоры о трансфере словацкого футболиста уже начались.

Ранее в СМИ появилась информация, что сумма перехода 31-летнего защитника может составить €2 млн.

Действующее соглашение Губочана с "Марселем" рассчитано до лета 2019 года.

"Газета.ру"
Теги: Губочан Трабзонспор Марсель Трансферы
Сегодня, 04:40
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