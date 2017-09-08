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Вадим Васильев: не хотел, чтобы Мбаппе уезжал в Париж

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал переход нападающего Килиана Мбаппе в "ПСЖ", отметив, что изначально был против отъезда игрока.

"Изначально наша идея заключалась в том, чтобы он остался в "Монако". После этого было несколько встреч, и однажды он сообщил мне о своем решении присоединиться к "ПСЖ". Я не хотел, чтобы он уезжал в Париж, это правда, но я его понял, поскольку уважаю Килиана как игрока и человека.

Теперь мы должны перевернуть эту страницу. Он оказался там, где хотел быть, а мы должны сосредоточиться на нашем сезоне. Я желаю ему всего наилучшего, очень рад, что он написал прекрасную главу в истории нашего клуба", — цитирует Васильева "Газета.ру" со ссылкой на Goal.com.
Теги: Васильев Мбаппе Монако ПСЖ
Сегодня, 06:38
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