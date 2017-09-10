Жозе Моуринью: игроки лучше Матича не встречались в моей карьере

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал мнение о полузащитнике команды Неманье Матиче."Не могу сказать, что в моей карьере встречались лучше игроки, чем он. Когда я работал в "Челси", то выпустил его в начале второго тайма, но потом мне пришлось его заменить на 70-й или 75-й минуте. Неманья очень грустил из-за этого. Мне тоже было грустно, потому что вся эта ситуация выглядела не очень красиво, и подобное я делал только дважды за всю тренерскую карьеру.На следующий день он пришел ко мне и сказал: "Я недоволен заменой, но это моя вина, я играл плохо и могу понять ваше решение. Давайте двигаться дальше", — цитирует специалиста Sunday Express.