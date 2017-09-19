У Мануэля Нойера диагностирован перелом ноги

Голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер получил серьезную травму, сообщает Sport Bild.У футболиста повторный перелом левой ноги. В ближайшее время игрок будет обследован и прооперирован.Нойер пропустит матч пятого тура чемпионата Германии, в котором "Бавария" встретится с "Шальке".