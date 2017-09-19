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У Мануэля Нойера диагностирован перелом ноги

Голкипер мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер получил серьезную травму, сообщает Sport Bild.

У футболиста повторный перелом левой ноги. В ближайшее время игрок будет обследован и прооперирован.

Нойер пропустит матч пятого тура чемпионата Германии, в котором "Бавария" встретится с "Шальке".
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 02:40
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№1 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 02:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
С переломом ноги пропустит только матч 5 тура ???
Регистрация: 26.04.2008
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