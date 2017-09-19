Илья Рустамов: Telesport уже отбил все деньги, которые потратил на покупку ТВ-прав Ла Лиги

Руководитель Telesport digital Илья Рустамов рассказало доходах компании, купившей минувшим летом права на показ чемпионата Испании.– У многих людей к успехам Telesport сейчас проявляется, кажется, определенная зависть. Не говорю, что ваш коллега среди них. Мне в фэйсбуке постоянно пишут: "Вы врете числа!". Да мне пофиг, что вы считаете. У меня есть клиенты, которые приносят деньги. Большинство пакетов у нас проданы на 4 года вперед, при том, что нынешние права на Испанию приобретены на 3. А минимальная цена пакета у нас начинается от 10 миллионов. Мы уже отбили все деньги, которые потратили. У нас правда все очень хорошо.?– Возможности показывать длину сессии у них, к сожалению, пока нет. Мы и сами хотим этого, предлагаем инициативы руководству Mail.ru. Но они тоже только развивают свою видеоплощадку, нужно время.Но опять же, все говорят про длину сессии – согласен, крутой показатель. Но у боя Мэйвезер – Макгрегор было 200 тысяч активных подключений каждую секунду. Это мало?– Я ими не оперировал никогда. Потому что по просмотрам делать выводы нельзя. У «ВКонтакте» есть цифры охвата аудитории. И я их всегда публикую. Мы отдаем площадкам трансляцию, а они в обмен на это ее промотируют. В том числе, рекламируя на других страницах. Мы же действуем не так, как все привыкли. Обычно у телеканалов есть сайты. Но мы – сайт, у которого есть телеканал. Из интернета — в телек.