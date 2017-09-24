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Карим Бензема попал в автомобильную аварию

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема попал в аварию.

Футболист находился за рулем своей машины Audi RS6 в момент столкновения с Nissan Note.

Несмотря на повреждения автомобилей, водители не пострадали.
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 11:32
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