Диего Симеоне: я не садовник, моя задача - тренировать команду

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 8-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" прокомментировал недовольство каталонского клуба состоянием газона на мадридском стадионе."Я не садовник, я - тренер. Моя задача - подготовить команду. Когда вы приглашаете меня в свой дом, я пользуюсь вашей скатертью, ем вашу еду и пью из ваших стаканов.Матч сборной Аргентины? Я смотрел. Лионель Месси доказал, что он лучший в мире", - сказал Симеоне.