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Диего Симеоне: я не садовник, моя задача - тренировать команду

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 8-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" прокомментировал недовольство каталонского клуба состоянием газона на мадридском стадионе.

"Я не садовник, я - тренер. Моя задача - подготовить команду. Когда вы приглашаете меня в свой дом, я пользуюсь вашей скатертью, ем вашу еду и пью из ваших стаканов.

Матч сборной Аргентины? Я смотрел. Лионель Месси доказал, что он лучший в мире", - сказал Симеоне.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 11:41
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