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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роналду – лучший, Жиру – красивейший, Зидан – легендарный. Итоги церемонии вручения наград ФИФА (2)
Роналду – лучший, Жиру – красивейший, Зидан – легендарный. Итоги церемонии вручения наград ФИФА (2)
Криштиану Роналду сделал фото на троне с наградой лучшего игрока мира
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который ранее был признан лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, сделал фото на троне вместе со своей наградой.
Фотография была опубликована в официальном инстаграме ФИФА.
Фотография была опубликована в официальном инстаграме ФИФА.
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