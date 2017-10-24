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Криштиану Роналду сделал фото на троне с наградой лучшего игрока мира

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который ранее был признан лучшим игроком 2017 года по версии ФИФА, сделал фото на троне вместе со своей наградой.

Фотография была опубликована в официальном инстаграме ФИФА.

#TheBest ??? ? @michaelregan

A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup) on

Теги: Роналду Реал
Сегодня, 18:24
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7
(0)
№7 Написал: GPS (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (1)

А что с ногами? Лыжные ботинки забыл снять? С лыжами ессна..
Регистрация: 18.02.2011
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:41) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Ditrih
Цитата: GPS
Че за трон?

гейский


п*дик что ли? в лазурной форме? я вот не знал что трон гейский !
Регистрация: 19.06.2017
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (3)
online

Прям как на паспорт - так торжественно.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну теперь фото в рамочку и на стену домой
Регистрация: 10.03.2012
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Че за трон?

гейский
Регистрация: 1.06.2014
№2 Написал: GPS (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (1)

Че за трон?
Регистрация: 18.02.2011
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ерунда....

вот фото Дзю на лавке, это ДА...этот сидит напомаженный., серьёзный..

Дзю сидит весёлый..губищу нижнюю распустил..КРАСОТА.
Регистрация: 6.09.2013
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