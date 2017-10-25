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Рафаэль Варан: Зидан передает нам свое спокойствие, безмятежность и тихую силу

Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал о том, каков главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

"Когда Зидан говорит, все слушают его, все игроки хотят учиться у него, потому что он многое выиграл в качестве игрока, а сейчас побеждает в качестве тренера... это не случайно.

Он повышает на игроков голос только, когда это необходимо, но это не то, что выдает в нем настоящего тренера. Прежде всего он передает нам свое спокойствие, безмятежность и тихую силу", - цитирует Варана "СЭ" со ссылкой на GQ.
Теги: Варан Реал Зидан
Сегодня, 10:19
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