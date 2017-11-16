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Вячеслав Грозный покинул казахстанский "Иртыш"

Украинский специалист Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера "Иртыша", сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

"Вячеслав Грозный покидает пост главного тренера "Иртыша" в связи с истечением срока контракта. Руководство ФК "Иртыш" благодарит Вячеслава Грозного за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - сказано в заявлении клуба.

В этом сезоне в чемпионате Казахстана "Иртыш" под руководством Грозного занял четвертое место.
Теги: Грозный
Сегодня, 17:25
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