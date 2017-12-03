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Олег Яровинский о работе в "Халле": это того стоило, было круто во всех смыслах

Олег Яровинский, который покинул «Халл Сити» вместе с Леонидом Слуцким, признался, что не жалеет о времени, проведённом в английском клубе.

«Это было круто. Это стоило того во всех смыслах», — заявил Яровинский «Чемпионату».
Теги: Яровинский Халл Сити
Вчера, 23:52
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