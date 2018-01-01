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"Нью-Йорк Сити" осуществил первый трансфер 2018 года

"Нью-Йорк Сити" объявил о приобретении полузащитника "Либертада" Хесуса Медины.

Этот трансфер был оформлен в полночь и стал первым в мире в 2018 году. Ради 20-летнего футболиста "горожане" использовали "исключение молодого игрока" (что значит четкие ограничения по зарплате).

Медина дебютировал за "Либертад" в возрасте 15 лет. На его счету 74 матча в составе клуба по всех турнирах, в которых он отметился 17 голами.

СЭ
Теги: Нью-Йорк
Сегодня, 20:45
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