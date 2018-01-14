Уэйн Руни помог раскрыть заработавшего 1 млн фунтов мошенника

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни помог следствию разоблачить мошенника Дэвида Ренни, который занимался продажей поддельной футбольной атрибутики, сообщает Mirror.Форвард подтвердил, что автограф на одной из футболок был поддельный, и предоставил настоящую подпись.12 января Ренни и его супруга, помогавшая мужу, были признаны виновными в преступлении.Отмечается, что мошенник заработал более 1 млн фунтов на продаже поддельной атрибутики.