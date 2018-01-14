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Уэйн Руни помог раскрыть заработавшего 1 млн фунтов мошенника

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни помог следствию разоблачить мошенника Дэвида Ренни, который занимался продажей поддельной футбольной атрибутики, сообщает Mirror.

Форвард подтвердил, что автограф на одной из футболок был поддельный, и предоставил настоящую подпись.

12 января Ренни и его супруга, помогавшая мужу, были признаны виновными в преступлении.

Отмечается, что мошенник заработал более 1 млн фунтов на продаже поддельной атрибутики.

"Газета.ру"
Теги: Руни
Сегодня, 09:01
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