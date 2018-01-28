"Реал" планирует обменять Бэйла на Де Хеа

"Реал" вновь заинтересовался приобретением вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.По информации Diario Gol, руководство "сливочных" планирует сделать предложение англичанам и включить в сделку валлийца Гарета Бэйла.Также отмечается, что "Реал" предлагал своего нападающего бывшей команде Бэйла — "Тоттенхэм Хотспур" — с целью заполучить форварда "шпор" Харри Кейна, однако валлийский игрок отказался возвращаться в Лондон.