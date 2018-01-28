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"Реал" планирует обменять Бэйла на Де Хеа

"Реал" вновь заинтересовался приобретением вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

По информации Diario Gol, руководство "сливочных" планирует сделать предложение англичанам и включить в сделку валлийца Гарета Бэйла.

Также отмечается, что "Реал" предлагал своего нападающего бывшей команде Бэйла — "Тоттенхэм Хотспур" — с целью заполучить форварда "шпор" Харри Кейна, однако валлийский игрок отказался возвращаться в Лондон.

"Газета.ру"
Теги: Бэйл де Хеа Реал
Вчера, 23:25
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