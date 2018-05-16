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"Барселона" договорилась о переходе защитника из "Севильи"

Центральный защитник "Севилья" Клеман Лангле дал согласие на переход в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

22-летний француз договорился с каталонцами о 5-летнем контракте.
Теги: Барселона Трансферы Севилья
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